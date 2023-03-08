Грузинская оппозиция анонсировала новую акцию протеста в среду во второй половине дня на площади перед зданием парламента в Тбилиси.

«Сегодня против мирной акции была применена спецназом и полицией непропорциональная сила. Задержаны очень много участников акции, среди них лидер оппозиционной партии „Гирчи“ Зураб Джапаридзе. Уже через несколько часов на площади перед парламентом соберутся на акцию еще больше людей, чем вчера», — заявил журналистам лидер оппозиционной партии «Стратегия Агмашенебели» Гиоргий Вашадзе.

Во вторник после принятия парламентом в первом чтении закона об иностранных агентах лидеры оппозиции призвали своих сторонников на акцию, в ходе которой произошли несколько столкновений с полицией.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила поддержку манифестантам и пообещала наложить вето на закон. /eadaily/