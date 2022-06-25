Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение «О присвоении высших воинских званий военнослужащим Министерства обороны Азербайджанской Республики».

Высшие воинские звания присвоены следующим военнослужащим Министерства обороны:

Воинское звание «генерал-лейтенант»

генерал-майору Агаеву Закиру Самиддин оглу

генерал-майору Алиеву Азеру Али оглу

Воинское звание «генерал-майор»

полковнику Гараеву Ниджаду Кямандар оглу

полковнику Пирвердиеву Акифу Сямяндяр оглу

полковнику Рустамову Зауру Зейналабдул оглу

полковнику Яхьяеву Эльданизу Тельман оглу

полковнику Зейналову Зауру Ильхам оглу

Воинское звание «генерал-майор медицинской службы”

полковнику медицинской службы Набиеву Фирудину Исахан оглу

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