Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение «О присвоении высших воинских званий военнослужащим Министерства обороны Азербайджанской Республики».
Высшие воинские звания присвоены следующим военнослужащим Министерства обороны:
Воинское звание «генерал-лейтенант»
генерал-майору Агаеву Закиру Самиддин оглу
генерал-майору Алиеву Азеру Али оглу
Воинское звание «генерал-майор»
полковнику Гараеву Ниджаду Кямандар оглу
полковнику Пирвердиеву Акифу Сямяндяр оглу
полковнику Рустамову Зауру Зейналабдул оглу
полковнику Яхьяеву Эльданизу Тельман оглу
полковнику Зейналову Зауру Ильхам оглу
Воинское звание «генерал-майор медицинской службы”
полковнику медицинской службы Набиеву Фирудину Исахан оглу