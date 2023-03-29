Ситуация вокруг Запорожской АЭС не улучшается, военные действия здесь усиливаются.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на пресс-конференции после осмотра станции.

«Очевидно, что ситуация не улучшается, наоборот, военные действия вокруг этой территории усиливаются», — сказал он.

Гросси также заявил, что должны быть приняты все возможные меры для защиты Запорожской АЭС от каких-либо атак.

Запорожская АЭС — самая крупная атомная станция в Европе. В среду проходит второй за полгода визит Гросси на станцию.