Анкара не допустит расширения территориальных вод Греции в Эгейском море с текущих 6 миль. Об этом предупредил Афины министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, передает агентство «Анадолу».

Он также призвал правительство Греции отказаться от «ошибочных расчетов» и не стремиться к новым виткам эскалации в регионе.

«Афины должны помнить об уроках истории. Турция не идет на поводу провокаций греческой стороны, но при этом не допустит формирования в регионе условий, ущемляющих права турецкой стороны», — сказал он.

Глава турецкого оборонного ведомства почеркнул, что Греция в антитурецких планах «не должны полагаться на поддержку третьих сил». Он снова повторил, что Турция не примет расширения территориальных вод Греции до 12 морских миль. «Только 6 миль!», — заявил он.