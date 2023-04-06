Греция готова направить Украине еще одну партию БМП-1, артиллерийские снаряды и боеприпасы к стрелковому вооружению.

Как сообщает УНИАН, об этом заявил в четверг начальник Генерального штаба национальной обороны Греции генерал Константинос Флорос в ходе встречи министра национальной обороны Греции Никоса Панайотопулоса с министром обороны Украины Алексеем Резниковым.

«Кроме того, мы полностью поддерживаем Миссию военной помощи Европейского союза (EUMAM) Украине, в рамках которой мы принимаем активное участие в обучении ее военнослужащих, предоставляя высококвалифицированных военных инструкторов во многих областях, таких как силы специальных операций, обучение экипажей танков Leopard и т. д.», — сказал начальник Генштаба.