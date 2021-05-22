Греческие власти продлили до 31 мая разрешение на въезд неограниченного числа граждан РФ, у которых есть или свидетельство о вакцинации от COVID-19, или отрицательный результат ПЦР-теста, или справка о перенесённом коронавирусе и наличии антител к нему. Об этом сказано в межминистерском решении, опубликованном в правительственном вестнике, пишет РИА Новости .

В новом решении сохранены все условия из предыдущего документа, принятого 14 мая. Тогда Греция отменила въездную квоту в 4000 россиян еженедельно и разрешила въезжать неограниченному количеству граждан РФ при наличии у них одного из вышеперечисленных документов. Для туристов также отменили требование об обязательном семидневном карантине после приезда.

Согласно документу, в Грецию разрешается въезд граждан стран – членов ЕС и Шенгенского соглашения, их супругов или лиц, с которыми они заключили договор о совместном проживании, а также их несовершеннолетних детей. Запрет на въезд в страну граждан третьих государств не распространяется на постоянных жителей ряда стран, в число которых вошла и Россия.

Прибывающим необходимо заполнить электронную форму Passenger Locator Form (PLF) на сайте, указав свои контактные данные в Греции, за день до прибытия в страну. Подтверждение заполнения электронной формы PLF, которое автоматически приходит пассажиру в виде электронного сообщения от системы, считается необходимым проездным документом. Транспортные компании должны проверять его наличие перед посадкой пассажира, а при нарушении они обязаны вернуть туриста обратно за свой счёт. По прибытии в Грецию пассажира могут в выборочном порядке попросить сдать тест на ковид.

Россияне, как и граждане других стран, которым разрешено въезжать в Грецию, по прибытии должны предъявить либо сертификат о вакцинации, завершённой минимум за 14 дней до поездки, либо отрицательный результат ПЦР-теста, сданного за 72 часа до въезда, либо справку о перенесённом заболевании и наличии антител. Все эти документы могут быть на английском, французском, немецком, итальянском, испанском или русском языках, и их должен выдать госорган в соответствии с местным законодательством. Правило распространяется на несовершеннолетних в возрасте от пяти лет и старше.

Прибывающие в Грецию обязаны соблюдать все действующие в стране ограничения, связанные с пандемией, в частности, носить маски в закрытых помещениях и на улице. Также на территории государства действует комендантский час с 00.30 до 05.00 (aif.ru).