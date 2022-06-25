С 27 июня консульства Греции перестанут принимать документы у россиян на получение визы, cообщила Ассоциация туроператоров России.

Диппредставительства Греции приостановили работу в Москве, Санкт-Петербурге и Новороссийске. Причину греческая стороны не указывает. Информация о сроках возобновления визовой деятельности консульств не поступала.

АТОР выяснила у одного из туроператоров, что ситуация связана с обновлением системы визового центра.

На этой неделе в МИД РФ заявили, что Греция перестала быть безопасным местом отдыха для российских туристов, так как там нарастают русофобские настроения.

Добавим, Чехия приостановила выдачу виз гражданам РФ и Белоруссии до марта 2023 года (aif. ru)