С 27 июня консульства Греции перестанут принимать документы у россиян на получение визы, cообщила Ассоциация туроператоров России.
Диппредставительства Греции приостановили работу в Москве, Санкт-Петербурге и Новороссийске. Причину греческая стороны не указывает. Информация о сроках возобновления визовой деятельности консульств не поступала.
АТОР выяснила у одного из туроператоров, что ситуация связана с обновлением системы визового центра.
Добавим, Чехия приостановила выдачу виз гражданам РФ и Белоруссии до марта 2023 года (aif. ru)