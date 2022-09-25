Беспилотные летательные аппараты ВС Турции запечатлели кадры переброски Грецией бронетехники на Эгейские острова с невоенным статусом в нарушение международного права.

Десантные корабли доставили на острова Лесбос и Сисам военную технику, переброшенную США в порт Дедеагач, сообщают, по информации Агентство Анадолу, источники безопасности.

На Лесбос переброшено 23, на Сисам- 18 колесных бронемашин, следует из сообщения.

Инциденты, имевшие место 18 и 21 сентября, являются явным доказательством того, что Греция продолжает поставки вооружения на расположенные неподалеку от Турции острова, и нарушать статус островов с невоенным статусом, отметили источники безопасности.

Греческая сторона в особенности стремится разместить на указанных островах переданное США вооружение, следует из сообщения.

Агрессивные действия Греции, союзника Турции по НАТО, осуществляемые вопреки призывам к диалогу и добрососедству и противоречащие международному праву и духу союзничества, «категорически неприемлемыми», подчеркнули источники безопасности Турции.

Греция на протяжении долгих лет нарушает невоенный статус указанных двух островов, размещая здесь вооружение, а последние поставки на острова позволили греческой стороне заменить некоторые боевые машины на переданные США броневики.

Источники напомнили об усилиях Турции по решению проблем в рамках диалога и норм международного права, а также призывах сесть за стол переговоров для разрешения разногласий.

Отказ Афин от переговоров и подобные провокации греческой стороны открыто указывают на сторону, которая нагнетает напряженность, занимая бескомпромиссную и агрессивную позицию и осуществляя противоправную деятельность, подчеркнули источники безопасности Турции.