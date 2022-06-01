Греция отправляет в Украину не нужные греческим вооруженным силам и устаревшие бронетранспортеры, которым по 40-50 лет, и получит взамен новые современные немецкие бронемашины, заявил официальный представитель правительства Греции Яннис Иконому в интервью телеканалу Skai.

Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил во вторник на брифинге после саммита ЕС, что Греция передаст Украине танки советского образца, Берлин на замену предоставит Афинам свои бронированные машины. По словам Шольца, он договорился об этом с греческим премьер-министром на встрече в Брюсселе. Это вызвало скандал, поскольку премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на пресс-конференции после саммита скрыл решение отправить бронетехнику на Украину.

Греческие политические партии потребовали разъяснений, почему правительство скрывает отправку оружия в Украину и ведет поставки в нарушение национального законодательства. Они заявили, что Греция опасным образом втягивается в конфликт в Украине. Министерство национальной обороны Греции поздно вечером во вторник подтвердило соглашение с Германией.