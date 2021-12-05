В Греции пожилой священник трижды назвал еретиком Папу Римского Франциска, который приехал на встречу главой Элладской православной церкви архиепископом Иеронимом. Видео инцидента публикует Reuters.

«Папа, ты еретик», — кричал священник, пока Франциск шел к зданию Афинской архиепископии.

Полиция взяла его под руки и отвела в сторону.

«Приезд Папы в Грецию недопустим, он должен покаяться», — объяснил он свой поступок журналистам.

Франциск прибыл в Грецию в субботу, 5 декабря, с трехдневным визитом.