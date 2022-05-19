Губернатор Курской области РФ Роман Старовойт в своем Telegram-канале сообщил о том, что как минимум один человек погиб в результате обстрела поселка Теткино, который находится на границе с Сумской областью Украины.

По словам губернатора, очередной обстрел произошел рано утром 19 мая. Пострадали несколько домов и спиртовой завод — на заводе погиб водитель фуры, который привез сырье. Еще несколько человек ранены, им оказывается помощь.

Вечером 18 мая Старовойт заявил, что поселок Теткино и село Алексеевка на границе Курской области вновь подверглись обстрелу со стороны Украины. О пострадавших не сообщалось. (gazeta.ru)