Гран-при Великобритании «Формулы-1» прерван из-за столкновения британского пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона и нидерландского гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена, передает Газета.Ру.

Авария произошла на старте гонки. Представитель Нидерландов пытался отбить атаку Хэмилтона, после чего вошел в поворот по внешнему радиусу. Британец поддел болид соперника, из-за чего машину выкинуло с трассы. Болид на высокой скорости влетел в стену.

Ферстаппен смог самостоятельно выбраться из машины. Информации о его состоянии пока нет.