Гран При Азербайджана Формулы 1 — 2020: что ждать и когда

Операционная компания Baku City Circuit (BCC) на днях выступила с заявлением о вынужденном переносе Гран При Азербайджана Формулы 1 в связи с продолжающимся глобальным распространением COVID-19. Решение было принято после долгих обсуждений с руководством Ф 1, Международной автомобильной федерацией (FIA), правительством Азербайджана и основано на экспертных рекомендациях, предоставленных соответствующими государственными органами.

На сайте Baku City Circuit подчеркивается, что организаторы сожалеют о принятии данного решения, но, ставя во главу угла здоровье и благополучие азербайджанского народа, а также всех болельщиков Ф1, сотрудников и участников чемпионата, считают перенос гонки целесообразным.

ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ?

Прежде всего, что мы не лишаемся драйва «королевских гонок» на улицах Баку. Старт текущего сезона Формулы 1 совпал с объявленной пандемией коронавируса, вследствие чего две гонки — в Австралии и Монако были отменены, четыре другие – перенесены. Азербайджан стал пятой страной, где этап Ф1 было решено перенести на другой срок. Все билеты, купленные на FORMULA 1 AZERBAIJAN GRAND PRIX 2020 будут считаться действительными без каких-либо дополнительных формальностей.

КОГДА ЖЕ СОСТОИТСЯ ГОНКА В БАКУ?

Отвечая на этот вопрос корреспонденту #, менеджер по связям с общественностью Операционной компании Baku City Circuit Гюльназ Гулиева заявила, что конкретного ответа на данный вопрос пока что нет.

Ссылаясь на недавнее интервью исполнительного директора BCC Арифа Рагимова, она сообщила, что Баку готов принять гонку 2020 года вплоть до середины октября, подчеркнув, что при этом очень важно учитывать погодные условия.

«Учитывая, что Гран При Азербайджана Ф1 является городской гонкой, и проходит на центральных улицах Баку, то о новой дате мы должны знать как минимум за два месяца, поскольку для проведения гоночного уик-энда у нас вся инфраструктура строится заранее. И в первую очередь здесь имеются в виду барьеры безопасности», — сообщила Г. Гулиева корреспонденту #.

Она также сообщила, что промоутеры Формулы 1, FIA внимательно отслеживают ситуацию, связанную с коронавирусом, и после ее прояснения организаторы должны будут пересмотреть действующий календарь, обновить его и утвердить новые даты этапов в странах, в том числе Гран При Азербайджана, где гонка была отложена.

ПРОЙДЕТ ЛИ В БАКУ «ВИРТУАЛЬНАЯ» ГОНКА Ф1?

Одним из новшеств этого сезона стал виртуальный чемпионат F1 Esports Virtual Grand Prix с участием гонщиков Формулы 1. В Liberty Media заявили о том, что виртуальные гонки будут проходить вместо перенесенных или отмененных Гран При. Первая кибергонка в истории «королевских гонок» состоялась 22 марта. Это был виртуальный Гран При Бахрейна. Запланированы виртуальные гонки в дни отмененных этапов во Вьетнаме, Нидерландах, Испании и Монако и в Азербайджане. Гонщикам не будут начисляться очки, поскольку цель организаторов – предоставить болельщикам еще один способ развлечений без соревновательной составляющей. F1 Esports Virtual Grand Prix может быть продлен на июнь, если в Формуле 1 не начнется сезон.

«Решение о виртуальной гонки принимают владельцы Ф1, и для ее проведения нет необходимости находиться на самой трассе в реальном времени, поэтому ее могут провести везде», — резюмировала Гюльназ Гулиева.

Виртуальная трасса бакинского этапа полностью соответствует реальному аналогу. Пилоты Формулы 1 участвуют в виртуальных гонках, находясь в своих домах.

ТРАССА В БАКУ

Гран При Азербайджана является одной из самых зрелищных гонок в календаре Формулы1, а трасса в Баку — самой быстрой из городских. Трасса была разработана архитектурным бюро Германа Тильке. По числу поворотов она уступает лишь Сингапуру и Абу-Даби, и она тоже закручена против часовой стрелки. Максимальная скорость в конце прямой – около 370 км/ч. Конфигурация включает двадцать поворотов – 12 левых и восемь правых, восемь из них – 90-градусные. Ширина трассы – от 13 до 7,6 метров в районе седьмого и восьмого поворотов в старом городе. Трасса проложена в историческом центре, вдоль приморского бульвара и «Дома правительства», частично – в Ичери Шехер. Круг начинается на проспекте Нефтяников, первый сектор проложен по фешенебельным районам, после седьмого поворота трасса уходит в сторону старого города, где трасса узкая и медленная, а на третьем секторе отрезок от 16 до 20 поворота и последующая прямая проходится с полностью нажатой педалью газа.

Одна из любопытных особенностей – на проспекте Нефтяников машины едут во встречных направлениях: от 6 поворота до 7 в одну сторону, и от 19 до 20 в противоположную, разделенные специальным забором.

Протяженность гоночной трассы в Баку составляет чуть более 6 километров. Самый широкий участок трека составляет 13 метров, а самый узкий вокруг Ичери Шехер, седьмой и восьмой повороты — 7,6 метра. Старт и финиш — на площади «Азадлыг». Здесь же расположены боксы и пит-лейны Паддок-клуба.

Победитель Гран-при Азербайджана 2017 года в составе команды Red Bull Racing Даниэль Риккардо считает трассу в Баку самой захватывающей, а Шарль Леклер из Ferrari — одной из своих самых любимых:

«Трасса уникальная, нигде в мире нет ничего подобного. И правило там довольно простое: никогда не терять концентрации, иначе при первой же ошибке врежешься в ограждения. В Баку от гонщика требуется проявить все его мастерство», — заявил монегасский автогонщик.