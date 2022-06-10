Баку на старте главного события в мире автоспорта. Сегодня началась сессия свободных заездов Гран-при Азербайджана, 11 июня состоится квалификация, а 12 июня пилоты сразятся за титул победителя бакинского этапа.

Гоночный уик-энд в самом разгаре, сообщает #.

Накануне выхода на бакинскую трассу пилоты и представители команд Ф1 поделились своими мыслями и ожиданиями от предстоящей гонки:

Макс Ферстаппен, «Ред Булл»: «С нетерпением жду возвращения в Баку, где у меня остались незавершенные дела после прошлогоднего схода. В Баку сложная городская трасса с серьезными торможениями и небольшими зонами вылета, там сложно найти настройки и выбрать оптимальный угол атаки антикрыльев. Посмотрим, сможем ли мы в этот уикэнд прибавить в квалификации – прежде на быстром круге мы немного уступали».

Серхио Перес, «Ред Булл»: «Борьба за титул в этом году очень плотная и требует полной концентрации. В прошлом году в Баку я одержал свою первую победу в составе Red Bull. Мне нравятся уличные трассы, где многое зависит от мастерства гонщика. Там легче допустить ошибку, когда атакуешь на пределе, но только там можно отыграть десятые, нужные для хорошего результата».

Тото Вольфф, руководитель «Мерседес»: «Мы отправляемся в Баку отдохнувшими после напряженного уикенда в Монако, который изобиловал красными флагами, запомнился отложенным стартом и переменчивой погодой. Команда заработала неплохие очки, но результат мог быть выше – необходимо максимально использовать любую возможность, чтобы оставаться в борьбе.

Как и в Барселоне, медленные повороты трассы в Монако стали серьезным испытанием для W13, дав нам ценный урок. На очереди еще одна городская трасса в Баку, поэтому команда усердно работала над анализом собранной информации в двух предыдущих гонках, чтобы определить области, в которых мы можем прибавить.

В Баку часто проходят интересные и захватывающие гонки, а конфигурация трассы обеспечивает возможности для борьбы. Посмотрим, оправдает ли трасса свою репутацию в этот уикенд».

Ландо Норрис, «Макларен»: «Я рад поездке в Баку. Здорово выступить на еще одной городской трассе. Гонка в прошлом году показала, что произойти может все, что угодно. Интересно посмотреть, как себя проявят машины нового поколения на уникальной трассе. Я дважды гонялся в Баку и оба раза заработал очки. Надеюсь, смогу продолжить этот тренд и принесу команде очки в этом году.

Даниэль Риккардо, «Макларен»: «Я большой поклонник трассы в Баку – у нее есть несколько интересных особенностей, а в первом повороте всегда происходит интересная борьба, когда его пытаются проехать бок о бок три машины. На этой трассе возможны различные варианты стратегии, но важна и позиция на старте, хотя благодаря самой длинной прямой чемпионата есть возможности для обгонов.

На городских трассах присутствует элемент непредсказуемости, но я готов использовать любые возможности. И хотя этап в Монако прошел не так, как я хотел, я чувствую уверенность в том, что мы сможем побороться за позиции впереди и выжать максимум из предстоящего уикенда».

Кевин Магнуссен, «Хаас»: «В Баку интересная трасса с уникальными длинными прямыми и медленными поворотами. Я с нетерпением жду уикенда. Гонки в Баку обычно получаются богатыми на события. Здесь высок риск вылета, желтых флагов и появления автомобиля безопасности. Исторически на этой трассе бывает много красных флагов, что открывает больше дополнительных возможностей по сравнению с другими трассами».

Валттери Боттас, «Альфа Ромео»: «С трассой в Баку у меня связаны как хорошие, так и плохие воспоминания. Я очень надеюсь, что этот этап оставит исключительно положительные эмоции.

Очень важно, чтобы уик-энд прошел без проблем. Прежде после сложностей в пятницу нам удавалось добиваться неплохих результатов, но если на этот раз пятница пройдет гладко, мы сможем полностью раскрыть потенциал нашей машины. Гонки в Баку часто изобилуют инцидентами, мы должны быть готовы использовать любую возможность. Уверен, в воскресенье будет весело!».

Фернандо Алонсо, «Альпин»: «Сейчас в Ф-1 много городских трасс, и они мне нравятся, поскольку не оставляют права на ошибку. В Баку можно обгонять, и в трех своих предыдущих гонках на этой трассе я отыграл много позиций, поэтому в этом отношении этап сильно отличается от Монако. Трасса интересная, и на ней можно обгонять. В Баку сочетаются быстрые участки, медленные повороты и очень длинная прямая – эти факторы необходимо учитывать при выборе настроек. Интересно, как проявят себя машины 2022 года на этой трассе, поэтому сложно проводить сравнения с другими трассами, на которых мы уже выступили в этом году. Как обычно, в Баку квалификация не решает исход гонки – автомобиль безопасности может серьезно изменить порядок сил. Думаю, нас ждет веселая гонка и интересный вызов!».

Пьер Гасли, «Альфа Таури»: «В прошлом году мы хорошо выступили в Баку – я квалифицировался четвертым и финишировал третьим. Юки тоже заработал очки за седьмое место, так что гонка для команды получилось отличной. Мы возвращаемся в Баку с задачей повторить прошлогодний результат. В квалификации разгон напарник может помочь, но нельзя забывать, что речь идет об извилистой городской трассе, у которой есть общие черты с Монако».

Себастьян Феттель, «Астон Мартин»: «Здорово вернуться в Баку. В прошлом году я завоевал свой первый подиум в составе Aston Martin на этой трассе, так что это особенный этап для меня. Интересно, как себя проявят машины нового поколения на этой трассе, сочетающей быстрые прямые и медленные узкие повороты. В любом случае, я готов вернуться за руль в Азербайджане».

Алекс Элбон «Уильямс»: «Мне очень нравится трасса в Баку, где можно обгонять и бороться. В прошлые годы этот этап для меня складывался удачно. Это хоть и городская трасса, но совершенно иная, чем в Монако. Гонки в Баку всегда непредсказуемы, что нам может помочь, да и нашей машине эта трасса подходит. В пятницу нужно хорошо отработать на тренировках, чтобы в воскресенье добиться хорошего результата».