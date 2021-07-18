Канцлер ФРГ Ангела Меркель «сдала интересы» Украины в пользу России, с таким заявлением в эфире телеканала «Украина-24» выступил советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе, внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович. По его словам, визит украинского лидера Владимира Зеленского в Германию и его переговоры с канцлером оказались безрезультатными.

«А не принесли (результатов) потому, что госпожа Меркель семь лет держалась, но в конце концов все-таки немного сдала украинские интересы в пользу России», — выразил мнение Арестович. По утверждению советника, Зеленский не нашел «общего языка» с Меркель по целому ряду вопросов, включая достройку газопровода «Северный поток — 2».

Мало того, и президент Байден назвал бессмысленными санкции против строительства Северного потока — 2.

Введение санкций в отношении участников проекта Nord Stream 2 (Северный поток — 2) не имело смысла, так как трубопровод почти достроен. Об этом заявил Джо Байден на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, передает EADaily.

«К тому моменту, когда я стал президентом, он был завершен на 90%», — сказал он.

Интересно, считают ли в Украине провалом многолетней борьбы вот эти заявления Меркель и Байдена? Ведь они по сути дали согласие на достройку этой трубы. Чем это может обернуться для Украины, Европы? Каковы риски?

На эти вопросы # ответили известные украинские эксперты.

Михаил Гончар , президент Центра глобалистики «Стратегия ХХI», главный редактор журнала «Черноморская безопасность»:

— Во-первых, считать заявления Меркель и Байдена провалом борьбы против путинских потоков в Европе явно не приходится. Надо вспомнить, что линию президента США может подкорректировать Конгресс, акты которого являются источником санкций. Байден не является монархом, единолично принимающим решения, там более, в столь чувствительной сфере. К тому же, на встрече с Меркель он напомнил, что своего мнения по поводу проекта Северный поток-2 не изменил. Поражение терпит только Байден (и то пока что), у Меркель и Путина, конечно, есть повод для торжества.

Во-вторых, пока Меркель была в Вашингтоне, в Люксембурге произошло событие тектонического характера. Суд юстиции Европейского Союза (высшая судебная инстанция ЕС) 15 июля отменил решения Европейской Комиссии и немецкого регулятора в вопросе, касающемся проекта-близнеца – Северного потока-1. Он признал, что разрешение Еврокомиссии и регулятора на 100-процентное использование газопровода-отвода OPAL не соответствует правовым нормам ЕС, в частности, обеспечения доступа третьих сторон к трубопроводным мощностям. Суд четко указал, что соединительный трубопровод OPAL, как наземное продолжение газопровода Северный поток-1, по которому газ транспортируется из России в Европу в обход традиционных транзитных стран, таких как Украина, Польша и Словакия, может использоваться только до 50% мощности с момента ввода в эксплуатацию в 2011 году.

В-третьих, решение суда ЕС имеет не только значение применительно к существующему Северному потоку, но по принципу аналогии будет применятся и к газопроводу EUGAL – наземное продолжение Северного потока-2 и аналог OPAL. Поэтому у Газпрома маячит впереди использование своих газопроводов, ведущих на территорию Евросоюза только на 50% мощности, чего он всячески пытается избежать со времени запуска первого Северного потока. И это решение суда ЕС является поражением Газпрома и его приспешников в Германии, а также его лоббистов в Европейской Комиссии.

В-четвертых, примечательно, что решение высшей судебной инстанции ЕС базируется на одном из двух основополагающих (конституционных) документов ЕС, а именно на Договоре о функционировании ЕС. Суд указал, что в соответствии со статьей 194 (1) Договора, политика ЕС в области энергетики призвана обеспечить функционирование энергетического рынка и безопасности энергоснабжения в духе солидарности между государствами-членами. В этой связи суд отметил, что принцип солидарности является основополагающим принципом права ЕС. То есть, своими “потоковыми” проектами с Россией Германия не должна вредить интересам других стран-членов ЕС, а наоборот – учитывать их интересы. Таким образом, суд фактически определил, что категория “энергетическая солидарность” не политико-символическая, как вероятно полагают в Германии, а вполне конкретная и должна применяться практически.

В-пятых, Польша и поддержавшие ее в суде ЕС в споре с немецкой стороной Литва, Латвия, как страны-члены ЕС, и Украина, как ассоциированный партнер, получили успех в результате 5-летних усилий, начиная с 2016 года! Конечно, это прежде всего, результат воли к победе правительства Польши. То есть, главный вывод из истории вокруг OPAL и Северного потока-1 – никогда не сдаваться, искать возможности для достижения цели! Поэтому Северный поток-2, даже если он будет достроен и будет введен в эксплуатацию, ждет много сюрпризов и не только в плоскости права ЕС.

В-шестых, решение суда ЕС – серьезная поддержка высказанных убеждений Байдена и Меркель, что России нельзя позволять использовать энергетику в качестве оружия. Конечно, Меркель, как и Шредер, давно не видит применения Россией газового оружия против соседей. Но у США и у Байдена в частности такое видение есть. Кстати, в Вашингтоне уже обратили внимание как “Газпром” сушит рынок газа ЕС, пользуясь доминирующим положением (более 40% всех поставок), а также блокирует доступ газа из Азербайджана на болгарский рынок.

В-седьмых, как это ни странно, но решение суда ЕС по северным газовым потокам Кремля открывает перспективу на юге. В частности, для появления газа SOCAR в трубопроводе «Балканский поток», который является сухопутным продолжением “Турецкого потока” на территории ЕС.

Так что, суммируя высказанное, говорить о поражении в противодействии путинским потокам явно не приходится.

Что касается высказываний Арестовича по поводу германского визита Зеленского, то их нет смысла комментировать, поскольку он не является лицом, занимающим государственный пост. Его словоизлияния – это отсебятина, которую он регулярно несет в информпространство. Визит Зеленского, несомненно, не был успешным, потому что он был ненужным. Встречаться с Меркель, которая через пару месяцев уходит в историю, не имело никакого смысла.

Илия Куса, аналитик Украинского института будущего:

— На мой взгляд, достройка Северного потока-2 произойдёт в любом случае, потому что это принципиальный интерес Германии. А Германия сейчас очень нужна США в их внешнеполитических стратегиях. Отсюда и компромисс, на который они вышли по трубопроводу в мае этого года.

Сейчас главный вопрос, которым должна заниматься Украина — это вопрос компенсации за СП-2. Лучший вариант для Украины — это заручиться поддержкой в модернизации своей энергетической инфраструктуры под водородные потребности Европы и получить гарантии газового транзита после 2024 года.