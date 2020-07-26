Государственный бюджет могут пересмотреть осенью

По итогам 6 месяцев в бюджете образовался профицит. Динамика доходов и расходов бюджета нормальная, сообщил заведующий отделом экономических вопросов и политики инновационного развития Администрации президента Шахмар Мовсумов, исключив необходимость изменений в главный финансовый документ страны. «Но осенью мы еще раз его пересмотрим», — добавил он.

О том, какие именно статьи главного финансового документа страны будут пересмотрены, если вопрос изменений окажется на повестке, говорилось немало. В комментариях # доктор экономических наук, профессор UNEC Эльшад Мамедов напомнил, что глава государства неоднократно заявлял о возможной корректировке параметров государственного бюджета. «Но вместе с тем изменения, если таковые предвидятся, должны в первую очередь коснуться расходной части государственной казны, — говорит ученый – Имеются ввиду расходы на управление, государственный аппарат. Вместе с тем возможна определенная корректировка по инвестиционным расходам, государственным капитальным вложениям».

В то же время, по его словам, сокращение государственных расходов не должно означать уменьшения инвестиций в экономику. С этой точки зрения, выпадающие капитальные вложения следует компенсировать приростом частных инвестиций. Для достижения упомянутой цели должен развиваться по нарастающей сегмент банковского кредитования, поскольку прогресс института внутреннего кредитования позволит компенсировать выпадающие ресурсы в контексте государственных капитальных вложений.

Здесь важно отметить, что по данным официальной статистики на развитие социально-экономической сферы Азербайджана в январе-июне 2020 года в основной капитал из всех финансовых источников было направлено на 2,7 % меньше, чем в предыдущем году. С точки зрения эффективности капитальных вложений, по актуальной экономической науке, важное значение имеет не только динамика по приросту инвестиций, но эффективность расходования этих средств. По свидетельству ученого, в этом плане при рыночной экономике эффективность частных капиталовложений выше.

«Ведь если удастся компенсировать выпадающие государственные капитальные вложения именно за счет прироста частных инвестиций, полагаю, что с точки зрения эффективности и производительности труда мы можем выйти на более оптимальные параметры, нежели если это было за счет государственных капитальных вложений. Надо отметить, что в целом в течение нескольких лет инвестиционный климат в значительной степени по внутренним инвестициям сохранялся в Азербайджане за счет государственных капитальных вложений. В том числе это касается крупных индустриальных и локальных проектов. Однако сегодня ситуация меняется в корне. Следует понимать, что, с точки зрения пересмотра основных параметров расходов, государство должно больше ориентироваться на социальное направление. И это условие соблюдается. Так, по параметрам бюджета на следующий год планируется усилить социальную направленность государственной казны», — сообщил Мамедов.

Такой подход отражает общие тенденции в мировой экономике, уверен профессор. Что же касается доходных статей бюджета, за первое полугодие текущего года в этом плане наблюдается достаточно позитивная картина. Недобора средств нет, поскольку в первые месяцы года, в январе и феврале наблюдалась положительная динамика по макроэкономическим показателям. Однако под влиянием внешнеэкономических шоков позитивная тенденция пошла вспять, а в мае-июне уже наблюдались процессы, связанные с рецессией. По последним данным, спад ВВП составил 2,7%. Но в целом по доходам государственного бюджета по линии Государственного нефтяного фонда, Государственной налоговой службы и Таможенного комитета фискальные сборы были реализованы даже сверхпланово. Сборы по линии Госнефтефонда также не подвели, в результате взвешенной политики удалось преодолеть мартовский долларовый ажиотаж политикой внутренних ограничений, а регулированием ситуации на валютном рынке была достигнута стабильность национальной валюты.

Возвращаясь к вопросу сообщения статей госказны, профессор отметил, что будут уменьшены государственные капитальные вложения, а также расходы на содержание государственного аппарата управления. При этом продолжат расти социальные расходы. Профессор не исключил внешних заимствований, отметив при этом, что это касается тех направлений, которые связаны с высокими технологиями. В этом плане целесообразно привлечение в страну прямых иностранных инвестиций с точки зрения высокотехнологичных отраслей экономики. При этом внушительные золотовалютные резервы страны являются гарантом такого сотрудничества, резюмировал ученый.