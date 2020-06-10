«Гости Баку: званые и незваные»: экскурсии Вячеслава Сапунова возобновляются

Известный бакинский журналист, travel блогер, а с недавнего времени и гид Вячеслав Сапунов возобновляет свои авторские экскурсии. 11 июня он представит долгожданную премьеру, совершенно новый тур под названием «Баку: гости званые и незваные».

«Наш город вдохновлял поэтов, наш город интересовал артистов, наш город манил предпринимателей, да и что греха таить, Баку издавна привлекал завоевателей. И новая экскурсия, названная условно «Баку: гости званые и незваные», будет рассказывать о таких людях. Конечно, далеко не о всех. Примерное число персонажей — 25-30. Среди героев экскурсии: фотограф Сергей Прокудин-Горский, писатели Александр Дюма, Теодор Драйзер, Максим Горький, Александр Грин, поэты Владимир Маяковский, Сергей Есенин, актеры Фаина Раневская, Михаил Жаров, Любовь Орлова, певец Федор Шаляпин, император Александр Третий, политики Сталин, Хрущев, Брежнев, завоеватели Михаил Матюшкин, Валериан Зубов, Павел Цицианов и другие. Отдельно выделю гостей вымышленных: Эраста Фандорина из романа «Черный город» и других», — рассказал В.Сапунов в интервью #, отметив, что организационную поддержку туру оказывает компания BakuSightSeeing.com, на сайте которой и можно было пройти регистрацию на экскурсию.

Также автор проекта с сожалением отметил, что в связи с особым пандемическим режимом, число гостей на экскурсии ограничено.

Вячеслав Сапунов занимается экскурсиями уже несколько лет. Прогулки с приезжающими в Баку друзьями и партнерами постепенно переросли для него в еще одну профессию, которая, как он сам признается, доставляет ему большое удовольствие:

«И оно тем больше, чем больший интерес выказывают гости к моему родному Баку. С некоторыми гостями мы до сих пор поддерживаем связь. Поначалу основными экскурсиями в моем «репертуаре» стали индивидуальные туры, рассчитанные на людей, приезжающих в Баку впервые или впервые решивших познакомиться с историей столицы Азербайджана», — рассказывает Сапунов, подчеркивая, что нередко ему приходилось знакомить с городом и бакинцев, особенно бывших, приехавших повидаться с Родиной.

«Но вместе с тем я понимал, что необходимо разрабатывать экскурсионные проекты, направленные на более глубокое знакомство с городом — для современных бакинцев, которые уже вполне знакомы с местом, где живут. Это серьезный экзамен для меня, как гида, поэтому я стараюсь находить факты и истории, о которых известно далеко не всем», — говорит гид.

В прошлом году он провел несколько сборных экскурсий, посвященных бакинскому Приморскому бульвару, которому в 2019 году исполнилось 110 лет.

Сапунов надеется, что для тех, кому не удастся прийти на экскурсию 11 июня, будут организованы туры и после.

«У меня немало планов. Думаю разработать тур по улицам Баку, связанный уже не с гостями, а с бакинцами. Возможно, получится составить тур по обновляемым и хорошеющим Балаханам. Есть достаточно много материалов по Нобелям. Даже была «безумная» идея сделать тур «За час вокруг Девичьей башни». Ведь о самом знаменитом строении Баку можно говорить очень долго. Словом, идей много. Карантинные ограничения стали для меня небольшой «болдинской осенью» и на своем сайте ProBaku.ru я опубликовал несколько «виртуальных экскурсий». Эти публикации, судя по всему, понравились публике, поэтому думаю продолжать работу и в этом направлении», — пообещал Вячеслав Сапунов.