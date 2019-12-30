Госсекретарь США посетит Украину, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Кипр

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что в наступающем году посетит Украину, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Кипр. Об этом он сообщил в понедельник в Twitter.

«Рад посетить Украину, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Кипр в предстоящем году, чтобы встретиться с партнерами и подтвердить приоритеты США в Европе и Центральной Азии», — написал Помпео.

Как отмечается в пресс-релизе Госдепартамента, глава американской дипломатии посетит Киев 3 января, предусмотрены переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, главой МИД Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком.(ТАСС)