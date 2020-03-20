Госпогранслужба Азербайджана обезвредила нарушителей границы

Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана продолжает осуществлять меры в направлении надежной охраны государственной границы.

Как сообщили в пятницу Trend в ГПС, в 22:20 19 марта 2020 года пограничный наряд засек попытку незаконного пересечения государственной границы из Ирана в Азербайджан на территории заставы погранотряда «Горадиз» пограничных войск ГПС Азербайджана близ села 2-й Шахсевен Бейлаганского района.

Погранзастава была поднята по команде «к оружию», служебная территория была полностью закрыта. Наряд дал команду «стой», в воздух были выпущены предупредительные выстрелы. Однако, нарушители, проигнорировав предупреждения, не подчинились приказу, открыли огонь по пограничному наряду из огнестрельного оружия, подвергнув опасности жизнь пограничников.

Наряд в соответствии с требованиями закона Азербайджана «О Государственной границе» применил оружие и обезвредил обоих нарушителей. У одного из них была изъята винтовка типа винчестер, а у другого — пистолет марки Glock, прибор ночного видения, также на территории были обнаружены гильзы от патронов.

На месте происшествия в двух мешках были обнаружены наркотические средства, в основном героин, опиум и марихуана, общим весом 61 килограмм.

Поблизости от места происшествия в качестве подозреваемых были задержаны житель села 1-й Шахсевен Мириев Нижат Сабир оглу (1972) и житель села 2-й Шахсевен Мамедов Эльшан Али оглу (1982).

Начальник ГПС генерал-полковник Эльчин Гулиев 20 марта побывал на этой погранзаставе, осмотрел место происшествия, дал дополнительные поручения по организации охраны государственной границы, а также наградил военнослужащих, отличившихся при обезвреживании вооруженных нарушителей госграницы и пресечении незаконной контрабанды наркотиков.

В связи с происшествием сотрудники погранвойск ГПС и Военной прокуратуры в настоящее время проводят необходимые оперативно-следственные мероприятия.