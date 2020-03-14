Госорганы Азербайджана переходят на особый режим работы

В связи с профилактическими мероприятиями по предотвращению распространения коронавируса, проводимыми правительством Азербайджана, ряд структур в нерабочие дни на праздник Новруз будут работать в обычном рабочем режиме, сообщает Оперативный штаб при Кабмине.

Список данных государственных органов:

— Администрация президента

— Кабинет министров

— Работники сферы здравоохранения

— МИД (в том числе и посольства Азербайджана за рубежом)

— МВД

— Генпрокуратура

— Служба государственной безопасности

— Служба внешней разведки

— Министерство обороны

— МЧС

— Министерство транспорта, связи и высоких технологий

— Министерство юстиции

— Министерство экономики

— Министерство сельского хозяйства

— Агентство пищевой безопасности

— Государственный таможенный комитет

— Государственная миграционная служба

— Органы исполнительной власти городов и районов

— Центральный банк

— Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR)

— ОАО «Азеришыг»

— ОАО «Азерсу»

— ПО «Азеригаз»

— ОАО «Азерэнержи»

— ОАО «Азеристиликтеджхизат».

В случае необходимости изменения рабочего режима других структур, помимо указанных в списке, в дни праздника Новруз, будет дана дополнительная информация.