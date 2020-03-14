Госорганы Азербайджана переходят на особый режим работы

В связи с профилактическими мероприятиями по предотвращению распространения коронавируса, проводимыми правительством Азербайджана, ряд структур в нерабочие дни на праздник Новруз будут работать в обычном рабочем режиме, сообщает Оперативный штаб при Кабмине.
Список данных государственных органов:
— Администрация президента
— Кабинет министров
— Работники сферы здравоохранения
— МИД (в том числе и посольства Азербайджана за рубежом)
— МВД
— Генпрокуратура
— Служба государственной безопасности
— Служба внешней разведки
— Министерство обороны
— МЧС
— Министерство транспорта, связи и высоких технологий
— Министерство юстиции
— Министерство экономики
— Министерство сельского хозяйства
— Агентство пищевой безопасности
— Государственный таможенный комитет
— Государственная миграционная служба
— Органы исполнительной власти городов и районов
— Центральный банк
— Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR)
— ОАО «Азеришыг»
— ОАО «Азерсу»
— ПО «Азеригаз»
— ОАО «Азерэнержи»
— ОАО «Азеристиликтеджхизат».
В случае необходимости изменения рабочего режима других структур, помимо указанных в списке, в дни праздника Новруз, будет дана дополнительная информация.