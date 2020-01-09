Госнефтефонд увеличил продажи доллара в минувшем году

В декабре минувшего года Государственный нефтяной фонд (ГНФАР) увеличил продажу доллара. По свидетельству экономистов, это обстоятельство обусловлено обязательствами суверенного фонда перед государственным бюджетом.

По данным ГНФАР, фонд в прошлом году продал валюту на сумму 6 593,86 млн. долларов США. По сравнению с позапрошлым годом упомянутый показатель увеличился на 133,46 млн. долларов или на 2,07%. При этом за последний месяц минувшего года фонд реализовал 886,35 млн. долларов США, а по сравнению с ноябрем объемы проданной валюты увеличились на 64%.

Согласно подсчетам экономиста Самира Алиева, в декабре прошлого года фонд продал 886,35 млн. долларов и это самый высокий показатель последних четырех лет. Сумма проданной в декабре валюты оказалась на 31% выше, чем в отчетный месяц позапрошлого года. «В прошлом году ГНФАР продал на внутреннем рынке 6,59 млрд. долларов. Для справки замечу, что ежегодные продажи иностранной валюты в 2018 году составили 6,46 млрд. долларов, в 2017 году — 3,6 млрд. долларов, в 2016 году — 4,59 млрд. долларов», — по мнению экономиста, столь высокий показатель обусловлен не возросшим спросом на мировую резервную валюту, но является следствием обязательств суверенного фонда перед государственной казной.

Так, согласно закону «О государственном бюджете на 2019 год», объем перечислений в госбюджет по линии фонда должен составить 11,4 миллиарда манатов. Для этой цели валюта продается в объемах, предусмотренных главным финансовым документом страны (6,69 млрд. долл. США по официальному курсу Центробанка). Но поскольку ГНФАР продал в общей сложности 5,7 млрд. долларов за первые 11 месяцев истекшего ода, оставалось продать около 1 млрд. долларов в декабре для полного выполнения обязательств, что и было сделано. В декабре было продано 886,35 млн. долларов.

В прошлом году Центральный банк увеличил свои валютные резервы на 11% до 6,3 млрд. долларов, при этом денежная политика регулятора была направлена на удержание укрепления маната. По словам эксперта, к росту спроса на доллар не повлиял даже 20-процентный рост импорта и в текущем году не ожидается значительных изменений в котировках маната к доллару, а риски в данном контексте имеются при условии резкого сокращения индексов нефти. Правительство сохранит манат на нынешнем уровне как минимум в первой половине года и постарается сделать это до конца года, однако нельзя исключать влияния внутренних и внешних факторов, говорит Алиев.

Объемы валютных продаж по линии ГНФАР за последние четыре года эксперт отразил в таблице