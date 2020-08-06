Госнефтефонд отказался от режима экономии – продажи валюты выросли

Госнефтефонд Азербайджана (ГНФАР) в июле увеличил продажи иностранной валюты до 515 млн 500 тыс. долларов, отмечается в сообщении фонда. По сравнению с предыдущим месяцем фонд увеличил продажу валюты на 142 млн 300 тыс. долларов или 38,1%.

В целом за семь месяцев текущего года Госнефтефонд продал на валютных аукционах Центробанка 4 млрд 525 млн 700 тыс. долларов и это на 1 млрд 447 млн 200 тыс. долларов больше показателя отчетного времени минувшего года. ГНФАР в июне 2020 года продал на валютных аукционах инвалюты на $373 млн 200 тыс. Таким образом, в июле 2020 года объем продажи инвалюты со стороны фонда по сравнению с июнем увеличился на 38%.

К тому же в прошлом месяце суверенный фонд включил режим экономии из-за рекордно высоких мартовских продаж валюты. По утверждению экономиста Самира Алиева, в июне ГНФАР даже удалось сэкономить.

«По данным фонда, в июне было продано 373 млн 200 тыс. долларов. Это означает, что в этом месяце фондом было сэкономлено 182 млн 200 тыс. долларов, поскольку по средним подсчетам по линии ГНФАР должно быть продано ежемесячно 556 млн долларов в месяц. Несмотря на это, продажи валюты в марте достигли рекордных 2 млрд долларов», — сказал он #, отметив, что режим экономии последующих месяцев включили не случайно. Он позволил, хоть и не полностью, компенсировать мартовские расходы.

В результате общий объем проданной валюты в первой половине этого года составил чуть более 4 млрд долларов, тогда как не должен был превысить 3,3 млрл долларов. Для сравнения, за шесть месяцев минувшего года ГНФАР осуществил продажи на сумму в 2 млрд 643 млн 600 тыс. долларов США.

Резкий всплеск показателей продаж был ожидаемой реакцией на крупнейший обвал нефти и мировых рынков. Тогда в одночасье рыночные цены на нефть рухнули на 30 процентов из-за провала переговоров стран — членов ОПЕК с Россией и другими партнерами организации о дополнительном сокращении объемов добычи. На фоне беспрецедентной турбулентности в стране начался подзабытый за последние годы долларовый ажиотаж. В марте Госнефтефонд реализовал на валютных аукционах Центрального Банка 1 млрд 928 млн 300 тыс. долларов. Любопытно, что приведенный показатель в 2,3 раза превысил объемы проданной суверенным фондом американской валюты за январь и февраль этого года вместе взятых.

Специалисты полагали, что продажи валюты останутся ниже среднемесячных в последующие месяцы из-за сильной мартовской волны на кривой предложения и спроса. Однако в минувшем месяце эта временная тенденция уступила место росту продаж.