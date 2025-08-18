Продажи китайских гибридных автомобилей компании BYD в Европе выросли на 17000% в первой половине 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом 18 августа сообщает немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на отчет.

По данным газеты, BYD зарегистрировала в Евросоюзе около 20 тыс. гибридных автомобилей за первую половину этого года, что более чем в три раза больше, чем за весь 2024 год. С октября 2024 года Европейский союз (ЕС) ввел пошлины до 45% на электромобили, «сделанные в Китае».

Авторы материала подчеркнули, что существуют «лазейки», позволяющие избежать высоких надбавок к пошлинам на импорт в Европу. Так, одним из способов обойти пошлины, помимо наращивания производственных мощностей в Европе, является выпуск гибридных автомобилей. В отличие от полностью электрических автомобилей эти частично электрические модели освобождены от таможенного режима Брюсселя.

«Отсутствие пошлин на подключаемые гибриды — это возможность, которой постоянно пользуются несколько китайских производителей», — заявил аналитик компании Rho Motion Чарльз Лестер.

По его словам, это был лишь «вопрос времени, когда китайские производители после введения специальных пошлин изменят свою стратегию, чтобы повысить рентабельность в Европе».