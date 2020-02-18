Госкомитет разъяснил некоторые нюансы прекращения выплаты пособий некоторым вынужденным переселенкам

Госкомитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана внес ясность в вопрос приостановления выплаты пособий женщинам со статусом вынужденных переселенцев, вступивших в брак с лицами, не имеющими этого статуса.

Как сообщили в Госкомитете в ответ на запрос Report, этот вопрос регулируется на основе действующего законодательства.

Было отмечено, что выплата вынужденным переселенцам единого месячного пособия определяется правилами, утвержденными решением Кабинета министров.

В Госкомитете сообщили, что женщина, имеющая статус вынужденного переселенца, после вступления в брак продолжает получать пособие. Приостановление выплаты пособия касается только женщин, создавших семьи с лицами из неокупированных районов. «Если женщины, в силу обстоятельств ставшие вынужденными переселенцами, создали семьи с лицами, не имеющими статуса вынужденных переселенцев, им не полагается пособие. Это касается и женщин-вынужденных переселенцев, которые позднее развелись с лицами, не имеющими аналогичного статуса», — сообщили в Госкомитете.

В Госкомитете также сообщили, что принцип приостановления выплаты пособия вынужденным переселенцам в связи с отъездом за границу отражен в пунктах 2.8 и 2.9 решения Кабмина под номером 11.

Госкомитет также внес ясность в вопрос выплаты пособия лицам, имеющим в собственности жилье: «Это также регулируется решением Кабмина от 24 января 2017 года под номером 11».