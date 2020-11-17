Госкомитет по делам беженцев: «Квартиры придется вернуть государству»

Победа Азербайджанской Армии в Карабахе создала условия для решения проблемы большей части вынужденных переселенцев.

В результате победы нашей армии жители Физули, Агдама, Лачина, Кельбаджара, Шуши, Джабраила и Зангилана получили возможность вернуться в свои дома.

Хотим напомнить, что немалая часть вынужденных переселенцев до сих пор проживает в общежитиях, или у своих родных.

Некоторые вынужденные переселенцы разместились в незаконно захваченных квартирах. Неоднократные попытки законных владельцев добиться возвращения этих квартир, как правило, заканчиваются неудачей.

Государством предпринимались шаги для создания нормальных жилищных условий для вынужденных переселенцев. Для вынужденных переселенцев были созданы более ста городков, в которые были переселены 315 тысяч человек. Еще около 500 тысяч вынужденных переселенцев стояло в очереди на получение квартир.

После победы во Второй Карабахской Войне власти заявили, что возвращение вынужденных переселенцев в свои районы будет реализовываться на добровольной основе. Понятно, что не все вынужденные переселенцы намерены вернуться в освобожденные земли. За период оккупации азербайджанских земель, проживающие во всех районах Азербайджана некоторые вынужденные переселенцы обзавелись собственным бизнесом, многие получили образование и нашли высокооплачиваемую работу.

Понятно, что проживающие в специально для них построенных городках переселенцы должны вернуться домой, так как эти квартиры им предоставили, исходя из статуса. Нас заинтересовал следующий вопрос: «Что будет с квартирами тех вынужденных переселенцев, которые отказываются от возвращения в родные края?» Мы также решили получить ответ на вопрос о том, будут ли возвращены частные квартиры, захваченные вынужденными переселенцами, их законным хозяевам?

Для получения ответа обратились в Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

Как сообщили нам в Госкомитете, все квартиры, предоставленные государством вынужденным переселенцам, принадлежат государству. «Тем, кто отказывается возвращаться в родные края, придется вернуть эти квартиры. Потому, что это жилье было предоставлено им временно, как вынужденным переселенцам», — сообщили нам в сотрудники Госкомитета.

К сожалению, наш вопрос о том будут ли возвращены квартиры, захваченные вынужденными переселенцами, остался без ответа. «Нам об этом ничего не известно», — ответили работники Госкомитета.

В данной ситуации население интересует еще один немаловажный вопрос: что станет с квартирами в более чем 100 городках, после возвращения вынужденных переселенцев? Со своей стороны хотим предложить свой, на наш взгляд, самый справедливый вариант решения этого вопроса.

Во время боев за освобождение азербайджанских земель многие сыны отечества стали шехидами или же получили ранения, став инвалидами на всю жизнь. Речь идет не только о последней войне за Карабах, многие участники первой войны до сих пор не смогли решить квартирный вопрос.

Сегодня государство скупает у частных компаний жилье, которое впоследствии передается семьям шехидов и инвалидов войны. Не лучше было бы вместо того, чтобы тратиться на покупку новых квартир, подарить всем участникам обеих Карабахских кампаний жилье, которое было в свое время построено для вынужденных переселенцев, и теперь будет пустовать после их возвращения? Думаем, они этого заслужили…