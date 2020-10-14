Госкомитет Нацбезопасности Киргизии призвал население не поддаваться панике и не верить слухам

«В настоящее время в соцсетях распространяются различные призывы по дестабилизации обстановки в Бишкеке и республике в целом. В связи с чем ГКНБ призывает всех не поддаваться панике и не верить в разного рода слухам, которые могут привести к эскалации ситуации в стране», — заявил представитель пресс-службы ведомства.

По его словам, ГКНБ совместно со всеми силовыми и правоохранительными органами проводит соответствующую работу по пресечению и недопущению провокационных акций со стороны различных сил, в том числе деструктивных.