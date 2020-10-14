Госкомитет Нацбезопасности Киргизии призвал население не поддаваться панике и не верить слухам

Госкомитет Нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии просит население не поддаваться панике и не верить слухам на фоне призывов в соцсетях к дестабилизации ситуации в стране, сообщает РИА Новости.
«В настоящее время в соцсетях распространяются различные призывы по дестабилизации обстановки в Бишкеке и республике в целом. В связи с чем ГКНБ призывает всех не поддаваться панике и не верить в разного рода слухам, которые могут привести к эскалации ситуации в стране», — заявил представитель пресс-службы ведомства.
По его словам, ГКНБ совместно со всеми силовыми и правоохранительными органами проводит соответствующую работу по пресечению и недопущению провокационных акций со стороны различных сил, в том числе деструктивных.
В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, все время находился в Бишкеке и контролировал ситуацию.