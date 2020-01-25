Госкомитет Азербайджана выявил недостатки на тысячах строительных объектов

В ходе выездных и камеральных проверок Государственного комитета по градостроительству и архитектуре в 2019 году на 1866 строительных объектах 15 городов и районов были выявлены факты несоблюдения требований законодательства в сфере градостроительства.

Как передает в пятницу Trend, об этом на коллегиальном заседании по итогам 2019 года в Государственном комитете по градостроительству и архитектуре сказал председатель Комитета Анар Гулиев.

По его словам, для устранения данных недостатков в соответствующие местные органы исполнительной власти направлены обязательные к исполнению указания.

«Наряду с этим, вследствие нарушения правил ведения Государственного реестра строительства, то есть из-за непредоставления Комитету своевременно информации о разрешении на строительство или эксплуатацию, в целом в 22 городах и районах составлены протоколы по 225 административным проступкам», — сказал Анар Гулиев.

| 2020-01-24T22:25:29+00:00 25 января 2020, 05:33|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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