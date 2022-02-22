Госдума РФ на заседании 22 февраля ратифицировала соглашения о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и «ЛДНР».

Решение было принято единогласно.

Утром 22 февраля ратификацию договоров РФ из самопровозглашенными «республиками» поддержали на совместном заседании профильные комитеты Госдумы – комитет по международным делам и комитет по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

В частности, договоры, заключенные с «ЛНР» и «ДНР» сроком на 10 лет (с возможностью продления), допускают размещение на временно оккупированной территории Украины российских военных баз.

Ожидается, что соглашения о дружбе с так называемыми «ДНР» и «ЛНР» на заседании 22 февраля также рассмотрит верхняя палата парламента РФ – Совет Федерации. (gordonua.com)