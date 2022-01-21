Госдепартамент США опубликовал перечень высказываний российской стороны по конфликту вокруг Украины, которые Вашингтон расценивает как дезинформацию. Тем самым Россия стремится убедить собственных граждан в необходимости военной операции РФ на украинской территории, а страны Запада — в том, что поведение Киева грозит спровоцировать глобальный конфликт, отмечают в Вашингтоне.

В частности, в США не согласны с тем, что Украина и ее правительство якобы являются агрессором в отношениях с РФ. Именно Россия в 2014 году вторглась в Украину и аннексировала Крым, подчеркнули в Вашингтоне. «Ложные заявления режима Путина возлагают вину за российскую агрессию на жертву, Украину», — отмечается в заявлении.

Вашингтон отверг утверждение о том, что именно страны Запада подталкивают Украину к конфликту. Нынешний кризис спровоцировала Москва, разместив более 100 тысяч военных на границе с Украиной, никаких подобных военных действий на украинской стороне границы не проводилось, подчеркивают в американском внешнеполитическом ведомстве. «Россия обвиняет в собственной агрессии других, но именно Москва должна положить конец этому кризису мирным путем с помощью деэскалации и дипломатии», — указывается далее. (DW)