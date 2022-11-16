США полностью уверены в том, что в Польше упали украинские ракеты. Об этом на брифинге сообщил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател, передает ТАСС.

«Мы всецело доверяем расследованию польского правительства взрыва вблизи границы с Украиной и высоко оцениваем профессионализм, с которым они его проводят», — сказал он.

По его словам, США не видят ничего, что противоречило бы этому расследованию. В Белом доме видели комментарии украинского президента Владимира Зеленского, США собираются и дальше продолжать передавать информацию украинским партнерам, подчеркнул он.