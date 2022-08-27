Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Габриэль Эскобар посоветовал сербам забыть, что Косово — это Сербия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал N1.

По его словам, он присутствовал на переговорах, чтобы послать сигнал, что процесс разрешения спора между Косово и Сербией имеет огромное значение для всего евроатлантического сообщества.

«Хочу заявить: после сегодняшнего дня есть основание для оптимизма. Я бы сказал, что вещи, о которых мы говорим сейчас, являются на самом деле мелкими проблемами в рамках общей платформы переговоров. <…> Думаю, нам пора забыть нарратив, что Косово — это Сербия, и перейти к нарративу, что Косово и Сербия — это Европа», — рассказал Эскобар.

Он добавил, что региону следует как можно скорее решить спорные вопросы, а также добавил, что нужно заняться обсуждением создания Сообщества сербских муниципалитетов, пункта Брюссельских соглашений, о необходимости выполнения которого на переговорах с властями Косова заявлял госсекретарь Энтони Блинкен.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белграду не удалось достичь компромисса по отказу Приштины с 1 сентября пускать в Косово с сербскими личными документами и автомобильными номерами.