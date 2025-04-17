Премьер Никол Пашинян заявил, что текст мирного договора согласован, призвав забыть об эскалации и войне между Арменией и Азербайджаном.

По его словам, правительство Армении не будет предпринимать шагов или делать заявлений, противоречащих этой логике, и призвал власти Азербайджана также воздерживаться от действий, идущих вразрез с идеей мира.

Выступая в парламенте, глава правительства сделал ряд других резонансных заявлений. В частности, он заявил, что в Армении началась новая революция — социально-психологическая, которую он назвал не менее значимой, чем «бархатная революция» 2018 года. По его словам, речь идет о «революции реальной Армении».

Ключевой чертой этой трансформации, по версии Пашиняна, является совпадение понятий родины и государства. Впервые за несколько столетий, отметил он, и родина, и государство для армян — это Республика Армения.