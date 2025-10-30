Граждане Армении на грядущих парламентских выборах должны поддержать мирную повестку, поскольку на Южном Кавказе впервые за многие годы появился шанс на мир. Готовиться к миру с Баку армян призвал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Об этом сообщают армянские СМИ.

«Я уверен, что народ Республики Армения поддержит то, чего мы достигли на сегодняшний день. Не сомневаюсь, что граждане РА поддержат мирную повестку и мирный процесс», — заявил глава правительства.

Он также выразил уверенность, что договор с Азербайджаном заключен на принципах суверенитета и нерушимости международно признанных границ:

«Армения и Азербайджан должны будут иметь возможность использовать территорию друг друга для транзита».