Госдеп США поддержал контракт на поставку Турции самолетов F-16.

Как сообщает Агентство Анадолу, общественность информировали о письме, направленном 17 марта администрацией США в Конгресс по вопросу поставок самолетов F-16 Турции.

В письме подчеркивается, что Турция, как страна со второй по численности армией в НАТО, действует сообща с союзниками по Альянсу. «Турция поддерживает территориальную целостность Украины и сотрудничество с Киевом в оборонной сфере, что является важным фактором сдерживания в регионе», — говорится в письме за подписью представителя Госдепартамента США, этнической турчанки Наз Дуракоглу.

В письме напоминается, что покупка Турцией российских ЗРК С-400 нанесла ущерб двусторонним отношениям с США и по этой причине на Анкару были наложены санкции, которые вынудили турецкую сторону «заплатить значительную цену».

В тексте письма указывается, что «администрация США верит в долгосрочность единства и дееспособности блока НАТО, а также в наличие интересов США в развитии экономических, торговых и иных связей с Турцией».

В документе отмечается, что американские власти в целом позитивно относятся к оборонному сотрудничеству с Анкарой, что также отвечает интересам НАТО.

В случае одобрения сделки, Госдепартамента США готов информировать Конгресс о правовой стороне реализации контракта.

Ранее , 10 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом предложил как можно скорее рассмотреть вопрос продажи 40 единиц самолетов F-16 и модернизации имеющихся на вооружении ВВС Турции самолетов данной модификации.

Глава турецкого государства подчеркнул, что пришло время отменить все несправедливые антитурецкие санкции в оборонной сфере.