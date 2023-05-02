Государственный департамент в понедельник задал позитивный тон на переговорах между главами МИД Азербайджана и Армении, завершившими первый день их долгих переговоров в столице США, передает вашингтонский корреспондент Turan.

«Мир возможен… Мы считаем, что прямой диалог посредством дипломатии является ключевым», — заявил заместитель пресс-секретаря Ведант Патель на ежедневном брифинге для прессы.

Как ранее сообщал Turan, ожидаются четыре дня переговоров, которые проходят в Учебном центре Госдепартамента, близ Вашингтона.

Отвечая на вопрос почему именно там, Патель сказал, что оно было выбрано, чтобы отразить «нашу приверженность обновленной, модернизированной дипломатии 21-го века».

США «рады» принять у себя министров Байрамова и Мирзояна для облегчения переговоров, «поскольку они работают вместе, чтобы обеспечить мирное будущее для региона Южного Кавказа.

«Госсекретарь Блинкен приветствовал министров на вчерашнем ужине и присутствовать на открытии пленарного заседания сегодня утром», — добавил он.

Отвечая на вопрос Turan, как Вашингтон представляет себе успешный результат, Патель сказал, что это зависит от этих двух стран».

«В конечном счете, мы верим, что мир на Южном Кавказе возможен… Это то, чего мы ищем, мира и стабильности между этими двумя странами в Нагорно-Карабахском регионе», — заключил он.