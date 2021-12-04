Россия и США за последние дни смогли достичь прогресса по вопросам дипломатических виз. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Госдепартамента.

Собеседник агентства подчеркнул, что функционирование посольства имеет важное значение для дипломатии, поэтому стороны ищут решение этой проблемы. Дипломат рассказал, что США и Россия продолжают обсуждение вопроса, связанного с выдачей виз дипломатам.

Также он отметил, что подход Соединенных Штатов сможет облегчить восстановление числа сотрудников дипломатических представительств. По мнению представителя Госдепа, это позволит установить более стабильные отношения с Россией.

Дипломат добавил, что США и РФ должны иметь открытые каналы связи, «особенно в периоды возросшей напряженности».

Ранее сообщалось, что Россия предложила США обнулить санкции против дипмиссий и готова ответить на этот шаг взаимностью (aif. ru)