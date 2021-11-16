США обеспокоены сообщениями о ситуации на границе между Арменией и Азербайджаном, призывают стороны прекратить боевые действия и возобновить переговоры, в том числе по линии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Об этом заявил во вторник ТАСС представитель Госдепа.

«Мы видели сегодня тревожные сообщения об активных боевых действиях между Арменией и Азербайджаном. Мы призываем Армению и Азербайджан немедленно прекратить боевые действия и возобновить переговоры по существу, в том числе под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ, для поиска всеобъемлющих решений всех неурегулированных вопросов, так или иначе связанных с карабахским конфликтом», — сказал он.