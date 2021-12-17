Госдепартамент подтвердил в четверг освобождение всех американских заложников в Гаити.

«Мы приветствуем новости о том, что оставшиеся 12 человек, включая 11 граждан США, из числа похищенных 16 ноября, сегодня на свободе», — заявил представитель госдепартамента Нед Прайс.