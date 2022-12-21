Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что военно-техническое сотрудничество России и Ирана перерастает в полномасштабное партнерство в сфере обороны. Об этом сообщает ТАСС

«В обмен на боевые беспилотники Россия предлагает Ирану военную и техническую поддержку на беспрецедентном уровне. Это трансформирует их отношения в полномасштабное партнерство в сфере обороны», — сказал он на брифинге журналистам.

Прайс не стал строить предположения о том, для каких целей Иран мог бы использовать помощь России. По его словам, в Вашингтоне всерьез задумаются, если Тегеран получит «более сложные технологии и техподдержку специалистов».