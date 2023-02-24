Госсекретарь США Энтони Блинкен нанесет визиты в Казахстан, Узбекистан и Индию с 28 февраля по 3 марта. Об этом говорится в распространенном в четверг письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

В Астане шеф американской дипломатии примет участие в министерской встрече в формате, который представляет собой многосторонний механизм взаимодействия между пятью странами Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан) и США. По словам Прайса, встреча «будет посвящена укреплению экономического, энергетического, экологического сотрудничества и сотрудничества в области безопасности» между странами — участницами формата. Блинкен, добавил дипломат, также проведет переговоры с представителями правительств Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана, на которых обсудит «возможности двустороннего и многостороннего сотрудничества и продвижения общей цели — процветающего, безопасного и демократического региона».

Затем руководитель Госдепартамента отправится в Ташкент, где встретится с должностными лицами Узбекистана высокого ранга. 1 марта Блинкен вылетит в Нью-Дели, где примет участие во встрече глав внешнеполитических ведомств стран Группы двадцати. Она, как отметил Прайс, «будет посвящена укреплению многостороннего подхода и углублению сотрудничества в области продовольственной и энергетической безопасности, устойчивому развитию, борьбе с наркотиками, глобальному здравоохранению, гуманитарной помощи и ликвидации последствий стихийных бедствий».