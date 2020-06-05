Google сообщает об атаках иностранных хакеров на кампании Трампа и Байдена

Иностранные хакерские группировки атаковали предвыборные кампании действующего президента США Дональда Трампа и кандидата Демократической партии на выборах главы государства в 2020 году Джо Байдена, сообщает Associated Press со ссылкой на заявление компании Google.

Атаки на кампанию Трампа совершила китайская хакерская группировка, на кампанию Байдена – взломщики из Ирана, заявил глава отдела Google по анализу угроз Шейн Хантли на своей странице в Twitter. Официальный представитель компании подтвердил данную информацию.

Целью хакеров стали личные аккаунты сотрудников предвыборных кампаний, отметили в Google. Там добавили, что нет причин считать, что атаки были успешными.(Газета.Ru)