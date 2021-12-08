Американская компания Google подала в суд на двух граждан России, Дмитрия Старовикова и Александра Филиппова, обвинив их в заражении миллиона устройств по всему миру вредоносным ботом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на иск, направленный в суд Нью-Йорка.

По данным компании, Старовиков и Филиппов — киберпреступники, которые проникли в миллион устройств по всему земному шару для создания сети – ботнета Glupteba – в незаконных целях, включая «воровство и несанкционированное использование учетных записей пользователей Google».

В иске подчеркивается, что подозреваемые проживают в России.