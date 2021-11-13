Компания Google анонсировала версию облачной платформы Earth Engine для коммерческого использования. Сервис предоставляет спутниковые снимки Земли с открытым исходным кодом и программным обеспечением для анализа данных, что позволит крупным компаниям отслеживать экологичность их цепочки поставок и вносить свой вклад в борьбу с изменениями климата, сообщает Bloomberg, передает Lenta.ru.

Демо-версия платформы стала доступна для частных пользователей на Google Cloud. По данным Bloomberg, ее уже используют страховая компания Swiss Re и промышленный гигант Unilever, который таким способом контролирует 17 миллионов гектаров ферм, чтобы убедиться, что пальмовое масло для изготовления его продукции не получено в результате незаконной вырубки тропического леса.

Подразделение Google Earth Engine на протяжении нескольких лет бесплатно сотрудничает с некоммерческими природоохранными и общественными организациями. В коллекцию сервиса ежедневно поступает около 20 тысяч файлов, среди которых есть не только спутниковые снимки местности, но и информация о составе почвы и водяных испарениях. Штат ученых проекта, включающий профессиональных геологов и гидрологов, обрабатывает массивы данных и создает интерактивные карты изменений природы, которые помогают находить проблемные зоны и спасать планету. Собранные сведения позволяют экологическим организациям отслеживать вырубку леса, состояние водных ресурсов и ареалов обитания исчезающих видов практически в режиме реального времени.

«Мы хотим ускорить внедрение инноваций, которые мы видели в научном сообществе и НКО, и сделать их достоянием общественности и пользователей из частного сектора», — сказала директор и инженер-основатель Google Earth Engine Ребекка Мур. Вице-президент компании спутниковых технологий Umbra Джо Моррисон, который ведет информационный бюллетень об отрасли, назвал Earth Engine самым важным вкладом в науку о климате за 50 лет.