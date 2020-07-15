Google, Amazon и Microsoft отказали властям Гонконга в доступе к данным клиентов

Компании Google, Amazon и Microsoft отказались предоставлять регулирующим органам Гонконга доступ к облачным хранилищам, содержащим финансовые данные клиентов. Об этом сообщила в среду газета Financial Times со ссылкой на источники.

По их информации, компании вели переговоры с Комиссией по ценным бумагам и фьючерсным операциям Гонконга об условиях предоставления доступа к своим облачным платформам с 2019 года. Отмечается, что поворотным моментом в обсуждении стало принятие закона об обеспечении национальной безопасности в Гонконге в июне этого года. Как утверждают источники, американские корпорации опасаются, что теперь в случае сотрудничества с представителями гонконгской администрации они могут стать жертвами рестрикций со стороны США.

Согласно правилам гонконгского регулятора, компании, предоставляющие услуги облачных сервисов, обязаны давать доступ к данным своих клиентов без их предварительного уведомления. При этом формально данные правила не являются частью закона о нацбезопасности.

30 июня Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (высший законодательный орган КНР) принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Этот юридический акт нацелен на предотвращение таких действий, как сепаратизм, терроризм, подрыв государственной власти и сговор с иностранными силами. На территории специального административного района сформированы особые органы, на которые не распространяется юрисдикция гонконгской администрации. Подобное нововведение вызвало критику со стороны отдельных западных стран, которые посчитали, что оно ущемляет автономию Гонконга.

14 июля президент США Дональд Трамп сообщил, что подписал законопроект о санкциях против Китая в связи с ситуацией в Гонконге, а также исполнительный указ об отмене торгово-экономических преференций Соединенных Штатов для этого специального административного района КНР.