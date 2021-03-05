Голы в футболе из-за случайного касания мяча партнером больше отменять не будут

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), регулирующий правила футбола, внес корректировки в правило игры рукой.

Теперь случайная игра рукой, в результате которой одноклубник сыгравшего рукой забивает либо получает возможность забить, больше не будет считаться нарушением.

В то же время IFAB сообщил, что трактовка положения руки в пространстве и по отношению к движению игрока остается на усмотрение судей.

Официально правило вступит в силу 1 июля, но лигам разрешено вносить изменения раньше. (sports.ru)