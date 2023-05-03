Пабло Пикассо явно был бы ошарашен тем, что происходит ныне в Оркостане. Совсем иной смысл он вкладывал в «Голубку мира», нарисованную впервые в 1949 году и потом неоднократно переделанную. Великий художник считал, что создал один из самых узнаваемых символов мира, обошедший всю планету. Как же он ошибался! В Оркостане голубей записали в ряды крайне опасных птиц.

Нет, не альтернативно одаренные орнитологи так решили. Это были рядовые, привычно бдительные жители страны вечных сирот и вдов. Той, в которой очень любили заявлять, что «могут повторить». Имея ввиду далеко не нечто прогрессивное, с этим в Оркостане исторически была напряженка, а сугубо варварское, разрушительное. Там чтили признание поэта Блока, выраженное в стихотворных строчках: «Да, азиаты мы, с раскосыми и жадными глазами!».

Их, жадноглазых, одинаково презирали во всех странах мира. Ибо, в погоне за ворованными унитазами, стиральными машинками и всем тем, что им в мирной жизни было недоступно, эти орды вторглись в пределы независимых государств, неся разрушения и смерть. При этом, отгребать в ответ в Оркостане явно не планировали. Самые голосистые, в целом и раздельном звучании этого слова, люди данного государства обещали своим согражданам «взять все за три дня».

В итоге, вот уже 14 месяцев орда Оркостана берет леденец за щеку. Ожидая, при этом, того, что вошло в их страшные сны под названием контрнаступ. Героизированный зэк Оркостана, собиравший свою армию в тюрьмах, прямо рассказал о большой вероятности такого развития событий. Встревожились рядовые жители Оркостана. Они же надеялись побеждать весь мир, не вставая с дивана. А тут им сообщают, что ответочка летит.

Прищурились жители Оркостана пуще прежнего, стали за небом наблюдать. Не прилетит ли беда с чем-то опасным прямо на их головы?! И вот, в результате этих бдений, подозрения стали вызывать голуби. Одному, особо бдительному жителю тамошней столицы, уже пришлось бежать, сверкая пятками, в полицию с жалобой на голубя. Он, как утверждает оркостанец, окрасился в угрожающий желто-синий цвет! Причем, на том подлости голубя не закончились. Он, как божился оркостанец, сбросил снаряд с большой буквой «У». Странно, но полицейские, прибывшие на место, взрывоопасных предметов не обнаружили. И пресловутой «визитки Яроша» голубь с собой не взял. Теперь, надо полагать, в полиции Оркостана будут составлять его фоторобот. Тут Пикассо может быть спокоен, не с его «Голубки мира» его буду тырить.

Тут впору народные сказки открывать. К примеру ту, в которой про Змея Горыныча говорится. Согласитесь, просто голубь не может сам перекрашиваться в желто-синий цвет и осиливать полет со снарядом. Тут голубь-мутант нужен. А лучше сразу — потомок Змея Горыныча. И не нужно сводить все к совету закусывать после потребления традиционного для Оркостана застольного напитка! Тут дело не в гастрономии, а в политике.

В рамках которой бдительнее нужно жителю Оркостана относиться ко всем птицам. Например, к сине-желтым арам. Утверждается, что эти попугаи гнездятся от восточной части Панамы до Бразилии и Северного Парагвая. Но кто их знает — сине-желтых! Округлившиеся от страха раскосые, согласно Блоку, глаза оркостанцев готовы были углядь угрозу от кого-угодно. В том числе и от Большой Медведицы, Которую давно пора признать иноагентом. Хрен ее знает, кому в реальности она светит!

В общем, оркостанцы стали заглядывать в дупла. Нет, пока не друг к другу, а в соседних парках. Не мелькнет ли внутри дупла клюв затаившегося сине-желтого ары? Кстати, прямоходящие и бескрылые ары, а в Оркостане их называли жителями своего форпоста, очень сильно встревожились. Не клювом, а чем-то иным они почувствовали, что спрашивать за провал войны, которую начал Оркостан, могут начать с них. Так что, лететь нужно отсюда. Куда глаза глядят, покуда за попугаев или голубей-мутантов их не приняли.