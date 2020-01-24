Голосуй — не голосуй…

Голосуй — не голосуй, все равно получишь…не то, что ожидаешь. Эта известная с советских времен юмористическая «формула» многократно доказывала свою актуальность. И не только в Азербайджане, и даже не только на пространстве бывшего СССР, но и в странах Запада с их давними традициями демократии. Причины, по которым происходит несовпадение ожиданий и реалий всегда и везде разные. Как, собственно, и реакция общества на данную несостыковку.

Но, мы сейчас говорили об итогах президентских и парламентских выборов в их традиционном понимании. То есть, когда люди встали и пошли на избирательные участки и отдали свои голоса за кого-то, после чего ЦИК объявил итоги этих выборов. Тем временем, есть ведь и многочисленные «альтернативные голосования». Увлеченность ими, как мне кажется, порой не просто ошибочна, но и комична.

Нет, я сейчас говорю не про экзитпол — используемую в мировой социологической практике процедура опроса граждан, производимого социологическими службами на выходе из избирательных участков после голосовании. Напомню, что впервые этот метод появился в США. Журналист Уоррен Митофски придумал опросы избирателей на выходе во время выборов губернатора Кентукки в 1967 году. Так что, в этом году исполняется уже 53 года экзитполам.

Верить их результатам или нет — выбор каждого из нас. Но, важно отметить две вещи. Первая — экзитпол проводится в день голосования и среди тех, кто проголосовал. То есть немалая доля вероятности, что опрошенный даст правдивый ответ на вопрос о своем выборе. Во-вторых, анонимность экзитполов, что также играет важную роль в плане получения более-менее достоверной информации о ходе и итогах голосования.

Но я, повторюсь, рассуждаю сейчас не про экзитполы. Речь идет о непонятной увлеченности не только потенциальных избирателей, но и кандидатов в депутаты «выборами», которые правильнее назвать не столько альтернативными и даже виртуальными, сколько комичными и оторванными от реалий. Речь идет о том, что ряд отечественных СМИ предлагает читателям проголосовать за того или иного кандидата из того или иного округа, используя для этого любые гаджеты — от компьютера до смартфона.

И что вы думаете? Нашлись те, кто ринулся в бой, сломя голову и не видя барьеров. В вотсап даже создавались целые группы, в которых открыто призывали проголосовать за того или иного кандидата, по ошибке видя в этом гарантию его признания и успеха. Какова реальная «цена» всему этому действу, показала на днях представительница предвыборного штаба одного из кандидатов в депутаты ММ.

Видя ажиотаж вокруг онлайн-голосования на одном из отечественных СМИ, она решила провести эксперимент. Суть его проста. Девушка просто начала обзванивать всех своих друзей и знакомых с просьбой проголосовать самим и попросить о том же все свое окружение за своего депутата. Таким образом, всего за 4 часа «свой депутат» обогнал всех остальных кандидатов со значительным отрывом.

Этот эксперимент показал, что участие в онлайн-голосованиях в отечественных СМИ могут принимать все, кому не лень и по всей республике, а также за ее пределами. Соответственно, легко и просто можно «накрутить» сотни и тысячи голосов за того или иного кандидата в депутаты ММ. Но, стоит ли радоваться кому-либо такому «успеху», стоит ли вообще тратить на все это время? Ответ очевиден — не стоит. Потому, что именно в ходе таких «выборов» как никогда точно и уместно звучит поговорка: «Голосуй — не голосуй, все равно получишь…».