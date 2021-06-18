Голосование на 13-х по счету президентских выборах в Иране продлено до 02:00 по местному времени.

Как передает Trend, об этом сообщили в МВД Ирана.

Согласно информации, Национальный комитет Ирана по коронавирусу разрешил продлить голосование до указанного времени.

Решение было принято в связи с высокой явкой избирателей в последние часы выборов.

Отметим, что 18 июня в Иране проходят 13-е по счету президентские выборы.

Голосование на выборах стартовало в 07:00 по местному времени.

На пост президента претендуют четыре кандидата: секретарь Консультативного совета Мохсен Резаи, глава судебной власти Ибрагим Раиси, заместитель председателя парламента Амирхосейн Казизаде-Хашеми и бывший глава Центробанка Абдул Насер Хеммати.

Первые три кандидата представляют лагерь консерваторов, а Абдул Насер Хеммати – кандидат от реформаторов.

Голосование должно было завершиться в полночь, но было дано разрешение при необходимости продлить его до 02:00 19 июня.

В Иране 31 область и 450 районов, общее число избирателей в стране составляет 59,3 миллиона человек.