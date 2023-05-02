Президентские и парламентские выборы президента Турции вышли на финишную прямую. До выборов, которые состоятся 14 мая осталось 12 дней. Последний опрос проведенный компанией «Гезичи» показал, что скорее всего 13-й президент Турции будет избран во втором туре. «Гезичи» провел опрос среди 3991 человек в 29 провинциях и 152 районах в период с 24 по 26 апреля. 48,7 процента респондентов заявили, что проголосовали бы за Кемаля Кылычдароглу, кандидата от «Альянса наций». Доля тех, кто отдал предпочтение Реджепу Тайипу Эрдогану, кандидату от «Народного альянса», составила 44,6 процента. Те, кто поддержал кандидата от Партии Родина Мухаррема Индже, составили 4,7 процента, а те, кто сказал «да» в пользу Синана Огана, кандидата от Альянса Ата, — 2 процента.

Тот факт, что голоса, отданные Индже и Огану, превысили 6 процентов, показал, что президентские выборы дойдут до второго тура. «Гезичи» также поинтересовался предпочтениями респондентов относительно второго тура, который состоится 28 мая. 52,8 процента поддерживают Кылычдароглу и 47,2 процента поддерживают Эрдогана.