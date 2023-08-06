Гильдия сценаристов Америки впервые с начала забастовки встретилась с представителями студий и стримингов. Как сообщает Deadline, встреча с продюсерами оказалась неудачной, забастовка продолжится.

Стороны не смогли договориться о возвращении сценаристов к работе на их условиях.

«Сейчас никакой договоренности нет, Альянс продюсеров кино и телевидения (AMPTP) заявил, что ему нужно проконсультироваться с входящими в него студиями прежде чем переходить к следующему шагу», — говорится в официальном заявлении Гильдии.

Утверждается, что президент AMPTP Кэрол Ломбардини заявила, что студии готовы к разговору о минимальной заработной плате для сценаристов и ограничениях на использование искусственного интеллекта в создании сценариев, но отказываются обсуждать вопрос авторских отчислений и работу сценарных комнат.

2 мая сценаристы начали забастовку в США, требуя улучшения условий трудового договора.

12 июля 2023 года истек предыдущий трехлетний контракт, заключенный между профсоюзами актеров и голливудскими мейджорами. Стороны не смогли прийти к новому соглашению, и 13 июля началась забастовка Гильдии киноактеров и Федерации артистов телевидения и радио США.